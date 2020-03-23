Vodafone обеспечил бесплатный доступ к важным медицинским ресурсам

Vodafone предоставляет всем своим клиентам в Украине на время карантина бесплатный доступ к важным информационным ресурсам:
• Центр общественного здоровья: https://www.phc.org.ua/,
• Министерство иностранных дел Украины - https://mfa.gov.ua/
• Министерство здравоохранения Украины - moz.gov.ua
• Вебресурс «ДРУГ» Министерства иностранных дел Украины - friend.mfa.gov.ua
• Коронавірус в Україні - https://covid19.com.ua
• ВОЗ - https://www.who.int/
Клиенты Vodafone в роуминге смогут бесплатно заходить на страницы:
• Вебресурс «ДРУГ» Министерства иностранных дел Украины - friend.mfa.gov.ua
• Министерство иностранных дел Украины - https://mfa.gov.ua/
Эти ресурсы будут доступны даже при отсутствии денег на счету, так же как доступ на сайт Vodafone.ua и сервиса самообслуживания My Vodafone.
Компания также зачислила по 100 грн на счета своих клиентов, которые находились за рубежом на момент объявления о предстоящем закрытии границы Украины - чтобы дать возможность оставаться на связи до прибытия в Украину - не только с правительственными органами, но и со своими близкими, оставшимися дома, а также вовремя получать актуальную жизненно важную информацию.
С 13 марта на время карантина Vodafone предоставил своим клиентам в Украине бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям Online Pass – чтобы поддержать возможность оставаться на связи, не смотря на введенные ограничения.
Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online Pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online Pass можно с помощью USSD команды *316*2#.
Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online Pass уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.
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