23 марта 2020, 14:15

Vodafone обеспечил бесплатный доступ к важным медицинским ресурсам

Vodafone предоставляет всем своим клиентам в Украине на время карантина бесплатный доступ к важным информационным ресурсам:



• Центр общественного здоровья: https://www.phc.org.ua/,

• Министерство иностранных дел Украины - https://mfa.gov.ua/

• Министерство здравоохранения Украины - moz.gov.ua

• Вебресурс «ДРУГ» Министерства иностранных дел Украины - friend.mfa.gov.ua

• Коронавірус в Україні - https://covid19.com.ua

• ВОЗ - https://www.who.int/



Клиенты Vodafone в роуминге смогут бесплатно заходить на страницы:



• Вебресурс «ДРУГ» Министерства иностранных дел Украины - friend.mfa.gov.ua

• Министерство иностранных дел Украины - https://mfa.gov.ua/



Эти ресурсы будут доступны даже при отсутствии денег на счету, так же как доступ на сайт Vodafone.ua и сервиса самообслуживания My Vodafone.



Компания также зачислила по 100 грн на счета своих клиентов, которые находились за рубежом на момент объявления о предстоящем закрытии границы Украины - чтобы дать возможность оставаться на связи до прибытия в Украину - не только с правительственными органами, но и со своими близкими, оставшимися дома, а также вовремя получать актуальную жизненно важную информацию.



С 13 марта на время карантина Vodafone предоставил своим клиентам в Украине бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям Online Pass – чтобы поддержать возможность оставаться на связи, не смотря на введенные ограничения.



Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online Pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online Pass можно с помощью USSD команды *316*2#.



Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online Pass уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.

