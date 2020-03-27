Vodafone расширил перечень услуг, бесплатных во время карантина

27 марта 2020, 13:45

Vodafone продолжает поддерживать украинцев, остающихся дома во время карантина. До 03.04 компания предоставляет расширенный бесплатный доступ к развлекательным сервисам - Vodafone Books, Vodafone Market, Vodafone Kids Market и Детский Клуб Vodafone.

Vodafone Books - сервис для чтения электронных книг на смартфоне или компьютере. В онлайн-библиотеке собраны книги, начиная от художественной литературы и заканчивая книгами по мотивации и личностному росту. Для подключения услуги, нужно отправить SMS с текстом «1» на номер 50010.Детский клуб Vodafone - познавательно-развлекательная услуга для детей любого возраста и их родителей. В нем объединены обучающие детские игры, книги и аудиокниги, а также мультфильмы. Пользоваться им можно на смартфоне или через веб-версию. Для подключения услуги, нужно отправить SMS с текстом «1» на номер 60010 или перейти по ссылке childrenclub.vodafone.ua/activateVodafone Market - альтернативный магазин приложений для смартфонов на базе ОС Android. С его помощью можно пользоваться премиальными играми и приложениями без рекламы. Для подключения услуги, нужно отправить SMS с текстом «1» на номер 2024 или перейти по ссылке http://app.vodafone.uaVodafone Kids Market - альтернативный магазин приложений для ОС Android cо специализированным детским контентом для смартфонов. С его помощью можно пользоваться детскими премиальными играми и приложениями. В магазине приложений – только детский контент и никакой рекламы. Для подключения услуги, нужно отправить SMS с текстом «СТАРТ» на номер 2405 или перейти по ссылке http://kidsmarket.vodafone.uaВсе сервисы доступны без платы за трафик в украинской сети Vodafone. Получить бесплатный доступ могут все клиенты, у которых не активирована подписка на сервис.Vodafone также бесплатно предоставляет своим клиентам предоплаты на время карантина безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat). Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online PASS можно с помощью USSD команды *316*2#. Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.