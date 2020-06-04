SMS vs коронавирус: Vodafone отправил 30 млн SMS с важной информацией

4 июня 2020, 11:45

Vodafone обеспечил своих клиентов необходимой информацией в период карантина с помощью таргетированных рассылок.

Информирование началось сразу после введения карантинных мер в Украине и продолжалось, когда возникала потребность. В первые два месяца после введения ограничений было отправлено более 30 млн SMS-сообщений.



В зависимости от цели информационной кампании, Vodafone отправлял SMS как по всей базе, так и делал таргетированные рассылки с учетом различных критериев: географии, пользования определенными услугами.



Карантин был объявлен 12 марта, и спустя два дня, 100% абонентской базы, получили SMS c информацией о вирусе и рекомендациями МОЗ (все тексты отправлялись на украинском языке): “У зв'язку з імовірністю поширення COVID-19, Міністерство охорони здоров'я України рекомендує: залишайтеся вдома, коли це можливо; мийте/дезінфікуйте руки, обмежте контакти; в разі поганого самопочуття, зверніться до вашого лікаря. Рекомендуємо утриматися від поїздок за кордон. Транспорт всередині країни працює в штатному режимі. “Укрпошта” здійснює регулярну виплату пенсій і соціальної допомоги. Офіційні рекомендації: covid19.com.ua”.



Также всем абонентам Vodafone был отправлен перечень каналов каналов МОЗ с информацией о вирусе: “Коронавирус 2019-nCoV на MOZ.GOV.UA, “Коронавірус_інфо” в Viber и Telegram.



Клиентов, находящихся за пределами Украины, предупреждали о закрытии границ и куда следует обращаться для возвращения домой: «Шановний клієнт! Через поширення коронавірусу регулярні рейси в Україну припиняються з 16 березня по 3 квітня. Повертайтеся додому до 23:59 16.03. Тим, хто обмежений в часі, слід звернутися до Посольства або Консульства України в країні перебування. Для зручності рекомендуємо зареєструватися на веб-сайті ДРУГ МЗС України: https:\\friend.mfa.gov.ua. Бережіть себе! Ваш Vodafone».



Украинцам, которые не смогли вернуться и оказались в затруднительном положении из-за закрытия границ, отправляли сообщения с контактами Министерства иностранных дел. А возвращающимся – список необходимых мер профилактики: «Пам'ятайте, Міністерство охорони здоров'я України рекомендує: 1. Не виходити з дому без необхідності. 2. Одягати захисну маску. 3.Мити й дезінфікувати руки, речі і квартиру. 4. Якщо ви відчуваєте перші симптоми ГРВІ, будь ласка, зв'яжіться з лікарем. Ваш Vodafone».



В период пасхальных праздников было отправлено восемь миллионов таргетированных сообщений по областям, с рекомендацией отмечать Пасху дома, чтобы предотвратить рост заболеваемости. В сообщении было указано количество заболевших в каждом регионе, согласно информации от МОЗ.



В общем итоге Vodafone Украина совместно с акционером – группой компаний NEQSOL Holding – выделила 33 млн гривен для помощи и поддержки больниц и врачей. Также компания запустила и продолжает внедрять инициативы, способные поддержать Украину и украинцев во время карантина. Предварительно вклад компании в качестве социальной поддержки оценивается в сумму около 30 млн гривен. Таким образом, общая сумма помощи на сегодняшний день составляет 63 млн гривен.



Среди реализованных инициатив Vodafone Украина: начисление медицинским работникам по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети; обеспечение бесплатной безлимитной связью в роуминге группы врачей, которые летали на помощь в Италию.



На время карантина Vodafone Украина предоставила своим клиентам в Украине бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям Online Pass – чтобы поддержать возможность оставаться на связи, несмотря на введенные ограничения. А также бесплатный доступ к ряду познавательно-развлекательным сервисов. В рамках поддержки проекта «Всеукраинская школа online» открыт свободный доступ к трансляциям уроков через сервис VodafoneTV. В начале карантина, по согласованию Министерства иностранных дел Украины, оператор проинформировал своих клиентов, находившихся в роуминге, о предстоящем закрытии границы Украины и пополнил их счета на 100 грн, чтобы дать возможность абонентам Vodafone оставаться на связи до возвращения в страну, а также своевременно получать актуальную жизненно важную информацию. Чтобы поддержать местные бюджеты, руководство Vodafone Украина приняло решение отказаться от налоговых льгот, предусмотренных законом №3220.