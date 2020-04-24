IT SmartFlex представила свой первый продукт для Vodafone Украина

24 апреля 2020, 10:15

IT SmartFlex, дочерняя компания Vodafone Украина, основанная с целью разработки программного обеспечения для телеком компании, создала платформу массовых рассылок Omnibulk-channel Messaging (OBM).

Система предназначена для проведения целевых рассылок мультиканально: через SMS, Push-уведомления, Viber, FB-messenger, WhatsApp, Telegram, e-mail.



«Люди все больше предпочитают мессенджеры и задача телеком компаний – развивать коммуникацию через актуальные каналы, такие как: Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook messenger, Push-уведомления, email, Flash-SMS. В общем, лучшее решение для взаимодействия с клиентами в цифровую эпоху – омниканальность», – комментирует Директор IT Smartflex Александр Денисюк.



С помощью ОBM можно отправлять миллионы сообщений в несколько кликов. На данный момент реализован функционал планирования рассылок с установкой даты и времени старта, отслеживания статистики отправленных и доставленных сообщений, создания отправителей с альфа-именем. В разработке функционал для таргетированных рассылок и подключение мессенджеров.



Платформа уже успешно опробована – в части таргетированных SMS-сообщений – не только для собственных рассылок компании, но и для информационных рассылок бизнес-клиентов Vodafone Украина. С декабря отправлено более двухсот миллионов сообщений.



Omnibulk-channel Messaging использует API-интеграционный подход. Продуктивное окружение OBM реализовано на платформе Kubernetes, что позволяет увеличивать или уменьшать инфраструктурные мощности при необходимости: в случае пиковых нагрузок или при необходимости сделать рассылку большого объема.



Собственное решение обеспечивает независимость от сторонних вендоров, позволяет формировать индивидуальный функционал рассылки с учетом потребностей конкретного клиента и гарантирует оперативную техническую поддержку.



На данный момент платформой пользуется Vodafone Украина для собственных задач, а также для рассылок по заказу своих клиентов. В ближайшее время платформа станет доступна также внешним клиентам.