Vodafone идет в IT: дочерняя компания IT Смартфлекс начала свою работу

2 апреля 2019, 10:45

Vodafone Украина основала дочернюю компанию «IT Смартфлекс», которая будет заниматься разработкой программного обеспечения и готовых IT-решений для материнской компании, а также для внешнего рынка.

Два основных направления компании – это R&D и системная интеграция, таким образом, «IT Смартфлекс» сможет обеспечить и разработку решений, и их внедрение.

Возглавил компанию Александр Денисюк, руководителем R&D центра стал Игорь Шкурко. Оба имеют большой опыт работы в телеком бизнесе, в сфере IT-разработки.



«Телеком – это одна из самых высокотехнологичных отраслей, которая сегодня охватывает не только услуги мобильной связи, но и новые направления, такие как big data, IoT, облачные и финтех сервисы. В IT Смартфлекс мы создаем собственный экспертный центр для разработки и интеграции новых продуктов и сервисов компании. А также готовы обеспечить новую скорость принятия решений и внедрения новых продуктов», - озвучивает планы компании директор «IT Смартфлекс» Александр Денисюк.

На данном этапе заказчиком разработки продуктов является Vodafone Украина. В перспективе «IT Смартфлекс» готов работать и с внешним рынком, включая рынки других стран, где работает Vodafone.

Компания ведет активный поиск и подбор сотрудников. В команде нужны как front-end, так и back-end разработчики. Для front-end – со знаниями Angular, HTML, CSS. Back-end – это, в основном, Java-разработка, Oracle и прочие database-решения. Также открыт набор тестировщиков, в первую очередь, тестировщиков автоматизаторов. Предпочтение отдается кандидатам, у которых есть опыт обслуживания решений для компаний с миллионами пользователей. «IT Смартфлекс» обещает IT-специалистам работу над масштабными проектами и разработку целостных продуктов. Еще одна особенность: среди требований к кандидатам нет обязательного знания английского, так как заказчиком разработки является украинский Vodafone.

