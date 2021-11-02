В Vodafone запатентовали новый способ идентификации пользователей в интернете

Разработчики по IT SmartFlex, дочерней компании Vodafone Украина – Анатолий Медведчук и Игорь Шкурко изобрели новый способ идентификации пользователей в интернете и получили патент на свое изобретение.
Этот способ позволяет идентифицировать интернет-пользователя по мобильному номеру (MSISDN), не спрашивая авторизацию на сайте по имени, паролю и т.д. По сравнению с введением логина\пароля такой способ более безопасен и улучшает клиентский опыт. Пользователю не нужно предпринимать никаких действий для авторизации, а информация на сайте или в приложении будет отображаться в соответствии с его потребностями и интересами.
Идентификация происходит путем включения MSISDN в заголовок HTTPS-запросов браузера пользователя через мобильную сеть.
Николай Тракнов, директор IT SmartFlex, отметил: «Огромное количество мобильных приложений, установленных на устройствах, активное использование мобильных транзакций, интернета и онлайн сервисов, предоставляющих пользователям разнообразные услуги, а также связанные с этим проблемы безопасности требуют усовершенствования или даже замены традиционных методов идентификации, связанных с вводом имени пользователя и пароля, на простые и безопасные одновременно».
В настоящее время существуют способы идентификации онлайн-пользователей в сети с помощью чтения файлов cookie, отслеживания IP-адреса и т.п., которые также не требуют от пользователя дополнительных действий, связанных с вводом данных. Однако, несмотря на сравнимую простоту таких способов, они недостаточно точны и надежны.
Более надежными способами является идентификация с использованием уникальных параметров мобильного устройства и/или абонента. Новейшая разработка IT SmartFlex позволяет использовать не только мобильный телефон, но и любое другое устройство, обеспечивающее доступ в интернет с помощью сим-карты. Такая идентификация может использоваться в сетях мобильной связи: 2.5(EDGE), 3G, 4G, 5G.
Технологию можно применять на порталах самообслуживания, корпоративных порталах, официальных сайтах телеком-провайдеров и персональных веб-кабинетах.
Данный способ идентификации уже работает на сайте Vodafone при использовании сервисов самообслуживания.
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