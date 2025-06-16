Илон Маск намекнул, что включил Starlink в Иране

16 июня 2025, 11:45

Это случилось после сообщений об ограничении доступа в Интернет в стране после израильских авиаударов.

В соцсети Х появилось обращение к Маску с предложением: «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима, предоставив интернет Starlink иранцам. Иран ограничил доступ к интернету, чтобы люди не могли организоваться и восстать». Маск в ответ написал: «Лучевые сигналы включены».Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.