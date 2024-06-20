Илон Маск подтвердил, что Starlink Mini будет в два раза дешевле

20 июня 2024, 10:45

Это компактная и более доступная антенна для спутникового интернета, чем обычный Starlink.

«Я только что установил Starlink Mini, прямо сейчас пишу этот пост через космос. Установка заняла менее, чем 5 минут. Легко носить в рюкзаке. Этот продукт изменит мир», — написал Илон Маск в Х/ТwitterФедеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила Starlink mini в прошлом году. Согласно заявке SpaceX, размеры Starlink mini составляют 289 х 248 мм. Ожидается, что антенна поступит в продажу в ближайшие месяцы, а ее цена будет около $250.