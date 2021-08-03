3 августа 2021, 11:15

Чтобы улучшить работу спутникового интернета, Starlink построит станцию

Как сообщают британские СМИ, американская компания SpaceX находится на завершающей стадии получения лицензии на строительство наземной станции связи для спутникового сервиса Starlink на острове Мэн, расположенном в Ирландском море.

С учётом наземных баз связи в Бакингемшире и Корнуолле, это означает, что Starlink сможет обеспечить полное покрытие по всей стране, пишет газета Telegraph со ссылкой на данные регулятора связи острова Мэн. Передавая сигнал с наземной станции на острове, который находится к западу от побережья северной Британии, Starlink может добиться лучшего качества связи, в особенности в отдалённых сельских районах.

Starlink приобрела лицензию и право использовать диапазоны спектра и устанавливать оборудование, оказавшись единственным оператором, кто проявил интерес к нескольким диапазонам спектра.

В январе этого года стало известно, что британский независимый регулятор в секторе телекоммуникаций Ofcom выдал компании Илона Маска (Elon Musk) разрешение на запуск спутникового сервиса Starlink. По словам Маска, Starlink, вероятно, завершит этап бета-тестирования этим летом. «Время безотказной работы, пропускная способность и задержка быстро улучшаются. Вероятно, этим летом (Starlink) выйдет из бета-версии», — написал Маск в Твиттере в апреле 2021 года.

Сообщается, что в Великобритании Starlink будет взимать с клиентов 89 фунтов стерлингов в месяц плюс им придётся заплатить 439 фунтов стерлингов за спутниковую антенну. Ожидается, что скорость спутникового интернета Starlink составит около 150 Мбит/с.

(C) 3dnews.


Оцените новость:
  • 0 оценок