Чтобы улучшить работу спутникового интернета, Starlink построит станцию

3 августа 2021, 11:15

Как сообщают британские СМИ, американская компания SpaceX находится на завершающей стадии получения лицензии на строительство наземной станции связи для спутникового сервиса Starlink на острове Мэн, расположенном в Ирландском море.

С учётом наземных баз связи в Бакингемшире и Корнуолле, это означает, что Starlink сможет обеспечить полное покрытие по всей стране, пишет газета Telegraph со ссылкой на данные регулятора связи острова Мэн. Передавая сигнал с наземной станции на острове, который находится к западу от побережья северной Британии, Starlink может добиться лучшего качества связи, в особенности в отдалённых сельских районах.



Starlink приобрела лицензию и право использовать диапазоны спектра и устанавливать оборудование, оказавшись единственным оператором, кто проявил интерес к нескольким диапазонам спектра.



В январе этого года стало известно, что британский независимый регулятор в секторе телекоммуникаций Ofcom выдал компании Илона Маска (Elon Musk) разрешение на запуск спутникового сервиса Starlink. По словам Маска, Starlink, вероятно, завершит этап бета-тестирования этим летом. «Время безотказной работы, пропускная способность и задержка быстро улучшаются. Вероятно, этим летом (Starlink) выйдет из бета-версии», — написал Маск в Твиттере в апреле 2021 года.



Сообщается, что в Великобритании Starlink будет взимать с клиентов 89 фунтов стерлингов в месяц плюс им придётся заплатить 439 фунтов стерлингов за спутниковую антенну. Ожидается, что скорость спутникового интернета Starlink составит около 150 Мбит/с.

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