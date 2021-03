SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула Falcon 9

4 марта 2021, 10:45

После двух отложенных запусков SpaceX осуществила успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9, выведя очередную партию в 60 микроспутников Starlink на низкую околоземную орбиту.

В отличие от прошлого пуска, когда при возвращении из-за отключения одного из 9 двигателей Merlin первая ступень рухнула в воду, в этот раз всё прошло по плану.

Эта первая ступень B1049 ранее использовалась уже в семи пусках, и была успешно возвращена на беспилотную баржу под названием Of Course I Still Love You ("Конечно, я всё ещё люблю тебя"). Этот полёт стал восьмым запуском данного ускорителя. У SpaceX есть ещё одна ступень, которая использовалась более чем в шести пусках — B1051.



Компания планирует, что все её ускорители будут использоваться минимум 10 раз с незначительным ремонтом между миссиями и целых 100 раз перед полным списанием. Ожидается, что первый ускоритель пройдёт через 10 использований в этом году. Изначально пуск был намечен на 28 февраля, но компания отложила его за 1,5 минуты до старта. Затем пуск снова переносился.



Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счёт развёртывания на низкой околоземной орбите тысяч аппаратов небольшой массы. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Но это позволит обеспечить скоростной интернет-доступ по всей Земле. В мае 2019 года был осуществлён первый полноценный запуск по программе Starlink с выводом 60 аппаратов на орбиту.



Напомним: клиенты Starlink, участвующие в программе бета-тестирования "Лучше, чем ничего", приобретают комплект, который включает тарелочную антенну с фазированной решёткой и маршрутизатор Wi-Fi для беспроводного подключения к спутниковому интернету. В США стартовый комплект стоит $500 при ежемесячной абонентской плате $100. В октябре 2020 года ARCEP предоставила SpaceX право на строительство и эксплуатацию наземных станций Starlink Gateway во Франции. Согласно официальным документам ARCEP, SpaceX планирует задействовать три наземные станции Starlink во Франции и одну в Великобритании. В феврале SpaceX получила разрешение на предоставление интернет-доступа через Starlink во Франции.

