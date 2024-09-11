SpaceX запустила частную пилотируемую миссию Polaris Dawn

11 сентября 2024, 11:15

С расположенного в американском штате Флорида стартового комплекса 39А космического центра NASA имени Кеннеди стартовала ракета носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Dragon миссии Polaris Dawn.

Выполнив задачу, первая ступень Falcon 9 отсоединилась и совершила посадку на платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане, сообщает SpaceX.Миссия Polaris Dawn ("Полярный рассвет") предусматривает первый в истории выход в открытый космос на коммерческой основе. Использоваться будут разработанные SpaceX скафандры. Выход в космос планируется либо 12 сентября, либо 13-го (резервная дата).В ходе миссии Dragon "попытаются достичь самой высокой околоземной орбиты со времен программы Apollo", а также проведут 36 научных исследований и экспериментов, в частности испытают лазерную связь Starlink в космосе.