SpaceX поможет NASA построить орбитальную станцию у Луны

11 февраля 2021, 15:51

Аэрокосмическое агентство NASA выбрало компанию Space Exploration Technologies (SpaceX) в качестве подрядчика для запуска двух первых космических модулей, необходимых для строительства окололунной станции Gateway.

Об этом агентство сообщило на своём сайте. Сумма контракта с компанией SpaceX составляет $331,8 млн.

Запуск двух модулей планируется осуществить не ранее мая 2024 года с мыса Канаверал во Флориде, после того, как они будут собраны на Земле. В качестве ракеты-носителя будет использоваться Falcon Heavy компании SpaceX с грузоподъёмностью около 64 тонн.Американское космическое агентство пояснило, что речь идёт о модулях PPE (Power and Propulsion Element) и HALO (Habitation and Logistics Outpost). Первый представляет собой космический аппарат, оснащённый солнечной электрической силовой установкой. Его задача будет состоять в обеспечении станции Gateway электроэнергией и связью. Кроме того, модуль будет оснащён системой коррекции орбиты, с помощью которой можно будет изменять положение окололунной станции.Второй модуль оснащён жилыми отсеками, в которых будут работать астронавты. Он также будет использоваться в качестве центра управления миссиями по вылазкам на поверхность Луны и послужит стыковочным узлом. Модуль будет использоваться для проведения научных исследований, обеспечения связи для кораблей и экспедиций, а кроме того, служить в качестве дополнения системы жизнеобеспечения космического корабля Orion, на котором астронавты будут добираться до станции Gateway.

Проектированием и строительством модуля HALO занимается компания Northrop Grumman, разработка и создание модуля PPE осуществляется компанией Maxar Technologies.

Окололунная станция Gateway будет создаваться в рамках программы Artemis, которую NASA анонсировало в 2019 году. Цель программы — исследование поверхности Луны и дальнейшее использование полученных знаний для пилотируемых миссий на Марс.

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