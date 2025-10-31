SpaceX ускоряет программу полета на Луну после критики NASA

31 октября 2025, 13:56

Компания SpaceX Илона Маска предложила более быстрый способ доставки астронавтов на поверхность Луны после того, как NASA раскритиковало задержки в разработке ракеты на фоне гонки США с Китаем за лунную поверхность, пишет Bloomberg. SpaceX не уточнила, что именно включает в себя новый план.

SpaceX имеет контракты с NASA на сумму $4 млрд на разработку своей ракеты Starship и посадочного модуля, который сможет доставлять астронавтов на лунную поверхность и обратно. SpaceX отвечает за подготовку Starship к миссии NASA Artemis III, которая ознаменует собой первую высадку американцев на Луну более чем за полвека.