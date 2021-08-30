Запуск корабля SpaceX Dragon к МКС перенесён из-за плохой погоды

30 августа 2021, 12:45

Американская компания SpaceX планировала запустить сегодня ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию около 2200 кг груза для экипажа 65-й миссии.

Однако сильный ветер в районе стартовой площадки не позволил осуществить задуманное и пуск пришлось перенести минимум на сутки.



SpaceX и NASA приняли решение о переносе запуска всего за несколько минут до старта Falcon 9. Старт должен был состояться с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде в 10:37 по московскому времени. Отметим, что ещё вчера с вероятность в 60 % прогнозировались неблагоприятные условия для проведения пуска.



«Погода сегодня не в нашу пользу. Транспортные средства, как Dragon, так и Falcon, являются исправными», — сказал руководитель производства SpaceX Энди Тран (Andy Tran).



Согласно имеющимся данным, повторная попытка пуска космического корабля SpaceX Dragon должна состояться 29 августа в 10:14 МСК. Прямую трансляцию пуска можно будет посмотреть на сайтах NASA и SpaceX. Что касается груза, то корабль Dragon должен доставить на МКС оборудование и материалы для проведения разного рода исследований в условиях космоса.

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