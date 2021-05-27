SpaceX запустила новые спутники Starlink, успешно вернув ракету-носитель

27 мая 2021, 9:45

SpaceX успешно выполнила очередную космическую миссию. Компания доставила на орбиту 60 спутников для «глобального» интернета Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Это уже шестнадцатый полёт в космос для компании в текущем году и второй — для данного корабля многоразового использования.

«Какой прекрасный день для запуска ракет. Как вы видите, Falcon 9 успешно стартовал с Платформы 40 Станции космических сил мыса Канаверал, выведя группу из 60 спутников Starlink на орбиту», — констатировал инженер SpaceX Юмей Чжоу (Youmei Zhou).



Не менее важно то, что данная ракета Falcon 9 используется уже второй раз и успешно совершила посадку на морскую платформу после полёта. Примерно через десять минут после взлёта первая ступень космического корабля вернулась на Землю, сев на платформу корабля с ироничным названием Just Read the Instructions. Примечательно, что все полёты SpaceX в 2021 году совершались на уже использованных хотя бы раз ракетах.



Миссия Starlink 28 по-своему уникальна, поскольку компания использовала одну из своих наименее «изношенных» ракет. Обычно собственные проекты она реализует на более старом оборудовании, резервируя новые носители для коммерческих запусков, заказанных со стороны.



Компания Илона Маска рассчитывает не только создать спутниковый общедоступный интернет с глобальным покрытием, но и надеется, что всеобщее его использование позволит найти средства для освоения глубокого космоса — вроде программы Starship. Сейчас на орбиту выведено уже 1737 спутников, включая тестовые версии. В планах — запуск ещё нескольких тысяч.



Пока программа Starlink всё ещё находится в стадии бета-тестирования, начало общедоступной коммерческой эксплуатации ожидается до конца текущего года. Известно, что предварительные заказы на оборудование уже оставили более 500 000 человек.

Ускоритель B1063, выводивший группировку на орбиту, уже успешно отработал в ноябре 2020 года, приняв участие в запуске картографического спутника. Всего это 66-й повторный полёт многоразовых ускорителей компании. Несколько лет назад Илон Маск заявил, что каждый Falcon 9 сможет летать до 10 раз с устранением небольших неполадок между полётами и до 100 раз до того, как отправится «на покой». Этот показатель уже достигнут с другим носителем — B1051, уже совершившим 10 полётов и продолжающим работать.

(C) 3Dnews.