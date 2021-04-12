На орбите становится тесно: спутники OneWeb и SpaceX чуть не столкнулись

12 апреля 2021, 15:15

Два спутника из быстрорастущих группировок OneWeb и SpaceX Starlink уклонились от опасного сближения друг с другом на орбите в минувшие выходные — об этом сообщили представители Космических сил США и OneWeb.

Это первое известное событие по предотвращению столкновений между двумя конкурирующими компаниями, стремящимися создать новые космические широкополосные сети.



30 марта, через пять дней после того, как OneWeb запустила с помощью российской ракеты «Союз-2.1б» свою очередную партию из 36 спутников, компания получила несколько «красных предупреждений» от 18-й эскадрильи космического контроля космических сил США о возможном столкновении со спутником Starlink. Поскольку рабочая высота группировки OneWeb гораздо выше (порядка 1200 км от поверхности Земли), при выводе аппараты должны проходить через сеть спутников SpaceX Starlink, которые вращаются на высоте примерно 550 км.



Одно предупреждение Космических сил США указывало на вероятность столкновения в 1,3 %: два спутника приблизились на расстояние до 60 метров — опасно близкое расстояние по меркам спутников на орбите. Если произойдёт столкновение, это может вызвать катастрофу: сотни обломков могут повредить следующие спутники.

В настоящее время нет ни одного национального или глобального органа, который заставил бы спутниковых операторов принимать меры в случае прогнозируемых столкновений. После срочных предупреждений Космических сил США командам OneWeb и SpaceX Starlink приходилось координировать манёвры спутников по электронной почте.



По словам представителя OneWeb Криса Маклафлина (Chris McLaughlin), координируя свои действия с OneWeb, SpaceX отключила свою автоматизированную систему предотвращения столкновений на базе искусственного интеллекта и позволила OneWeb убрать свой спутник с маршрута. Было неясно, по какой именно причине SpaceX решила отключить систему — компания не комментирует эту историю.



36 готовых к запуску спутников OneWeb (слева) и 60 — SpaceX Starlink (OneWeb | SpaceX)



Автоматизированная система SpaceX для предотвращения столкновений спутников вызывала и ранее озабоченность у других спутниковых операторов, которые говорят, что у них нет возможности узнать, в какую сторону система переместит спутник Starlink в случае сближения. «Проблема в координации действий, — говорит господин Маклафлин. — Недостаточно сказать: "У меня есть автоматизированная система", потому что другая сторона может не иметь такой системы и не поймёт, что пытается сделать ваша».



У SpaceX имеется примерно 1370 спутников Starlink на орбите и готовятся к запуску ещё тысячи, а в перспективе — возможно, и десятки тысяч. На данный момент OneWeb запустила 146 спутников из примерно 650, которые запланировала для аналогичной глобальной сети, работающей на более высоких орбитах. Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos) пообещала присоединиться к гонке и планирует запустить более 3000 спутников на низкую околоземную орбиту. Китай тоже вынашивает такие планы.



«Это событие стало хорошим примером того, как операторам спутников нужно нести ответственность, учитывая ограничения лучших мировых практик, — отметила представитель Космических сил США Диана Маккиссок (Diana McKissock). — Они делились своими данными друг с другом, контактировали, и, думаю, в отсутствие какого-либо глобального регулирования... это было искусство возможного».

Кстати, в сентябре 2019 года Европейскому космическому агентству (ЕКА) пришлось в последнюю минуту применить манёвр уклонения на одном из своих космических кораблей, чтобы избежать возможного столкновения со спутником Starlink. Вероятность столкновения составляла 1 из 1000. Это может показаться незначительной угрозой, но NASA обычно отправляет корабли к МКС при вероятности столкновения 1 из 100 000. ЕКА заявило, что ему пришлось переместить свой спутник, потому что у SpaceX не было плана действий. SpaceX пояснила, что пропустила электронные письма ЕКА об этой проблеме из-за «ошибки» в её системах связи. В целом, похоже, что такие опасности будут становиться нормой.Рабочие спутники имеют манёвровые двигатели, но некоторые из них выходят из строя и не могут управляться с Земли. Они постепенно снижаются и сгорают в атмосфере, но, пребывая на орбите, превращаются просто в кусок космического мусора, вращающегося с огромной скоростью. И если таких будет тысячи, это может усложнить в перспективе пуски и освоение космического пространства.

(C) 3dnews.