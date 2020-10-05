SpaceX перенесла запуск четвертого спутника американских ВВС

5 октября 2020, 12:15

Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с четвертым спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Space Vehicle 04, чьим оператором является ВВС США.

Причина — плохие погодные условия. Ожитдается, что запуск состоится 30 сентября.«…Сейчас нацелены на среду, 30 сентября, для запуска Falcon 9 с GPS III Space Vehicle 04. Надеемся на улучшение погоды в районе посадочной зоны…», — значится в сообщении.Как известно, спутники системы глобального позиционирования третьего поколения GPS должны на орбите заменить 32 старых спутника, чьим оператором является ВВС США.