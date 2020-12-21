SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник связи SXM-7

21 декабря 2020, 12:15

Компания Илона Маска SpaceX успешно вывела на околоземную орбиту спутник SXM-7, который принадлежит Sirius XM Holdings - корпорации спутникового онлайн-вещания в Северной Америке.

Ракета Falcon 9 со спутником на борту совершила старт в 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 по Киеву) со стартового комплекса на мысе Канаверал, штат Флорида.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через восемь с половиной минут после старта совершила управляемую посадку на плавучую платформу "Just Read Тhe Instructions" в Атлантике в 643 км от космодрома. Это уже седьмой полет ступени B1051.

Спасательное судно с помощью сетей должно выловить в океане две створки головного обтекателя ракеты для повторного использования. Одна из створок новая, вторая – используется повторно.

Напомним: срок службы SXM-7 рассчитан на 15 лет. Аппарат дополнит спутниковую группировку Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году. Сейчас она состоит из пяти спутников. Запуск следующего аппарата SXM-8 запланирован на начало 2021 года.