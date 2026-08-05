Маск сообщил о планах SpaceX доставлять на орбиту до 10 млн тонн грузов в год

5 августа 2026, 9:45

Компания SpaceX рассчитывает в будущем доставлять на орбиту до 10 млн тонн грузов в год с помощью космической системы Starship. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

По его словам, сейчас ракета-носитель Falcon доставляет на орбиту около 2.500 тонн грузов в год, тогда как все остальные компании вместе - примерно 300 тонн. Маск отметил, что на SpaceX приходится 80–90% всех грузов, выводимых с Земли на орбиту. Он добавил, что в перспективе Starship позволит сначала увеличить этот показатель до более чем 1 млн тонн в год, а затем - до 10 млн тонн.В июле SpaceX провела 13-й испытательный полет Starship. Впервые корабль успешно вывел из грузового отсека 20 спутников Starlink версии V3, после чего приводнился в Индийском океане. Согласно планам компании, Starship будет использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников, а также миссий на Луну, Марс и другие небесные тела.