Капитализация SpaceX поднялась до $74 млрд после нового этапа финансирования

17 февраля 2021, 11:45

Основанная Илоном Маском (Elon Musk) частная аэрокосмическая компания SpaceX ставит перед собой не менее амбициозные задачи, чем возглавляемая им же Tesla.

Успех последней начинает проецироваться на интерес инвесторов ко второй. На прошлой неделе SpaceX удалось привлечь $850 млн при цене $419,99 за акцию, увеличив капитализацию компании до $74 млрд.