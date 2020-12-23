Выход электромобиля Apple не станет серьёзной угрозой для Tesla

Илон Маск (Elon Musk) строит довольно амбициозные планы по захвату рынка электромобилей — через несколько лет он рассчитывает контролировать почти две трети сегмента.
Новости о подготовке к анонсу электромобиля Apple хоть и вызвали снижение курса акций Tesla, в долгосрочной перспективе угрозы для бизнеса Маска не представляют, как считают эксперты.
Данную точку зрения, например, разделают аналитики Loup Ventures, на комментарии которых ссылается ресурс Seeking Alpha. По их мнению, сейчас на долю электромобилей приходится не более 3 % автомобильного рынка, через пять лет она может увеличиться в десять раз, а компания Tesla сможет занять треть всего рынка электромобилей. Получается, что две трети рынка будут принадлежать электромобилям других марок, но Apple в этом смысле представляет угрозу преимущественно для традиционных автопроизводителей, а не для Tesla.
«Фактор Apple» будет оказывать давление на курс акций Tesla в дальнейшем, но оно будет не таким сильным, как считают авторы прогноза. Выход на рынок электромобилей требует колоссальных капитальных вложений, это можно видеть по активности традиционных автоконцернов, а отдача от этих инвестиций появится не очень быстро. Apple готова к огромным капитальным вливаниям, но для решительных действий на автомобильном направлении она должна понимать, что стремится получить в итоге. Tesla обладает некоторой форой в развитии, которую она должна сохранить в будущем. По мнению специалистов Ark Invest, ни один из серийных электромобилей до сих пор не смог сравниться с Tesla Model 3 по соотношению цены и скорости восполнения запаса хода.
(С) 3Dnews