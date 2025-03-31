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31 марта 2025, 14:15

Starlink подключила Азербайджан к услугам своей системы связи

Ранее система также заработала в Армении.
 
Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.


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