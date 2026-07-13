Starlink передал Армении 56 терминалов

13 июля 2026, 14:15

Правительство Армении получило от американской компании Starlink 56 комплектов спутникового оборудования для обеспечения устойчивой интернет-связи в условиях чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в Министерстве высокотехнологической промышленности страны. Терминалы уже доставлены в Армению и будут переданы МВД для использования Спасательной службой. Их планируется задействовать при ликвидации последствий стихийных бедствий, проведении спасательных операций, а также в случаях сбоев или перегрузки традиционной телекоммуникационной инфраструктуры.