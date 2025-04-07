Германия непублично финансирует альтернативу Starlink для Украины

7 апреля 2025, 12:15

Германия оплачивает доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой управляет французская компания Eutelsat и которая является альтернативой терминалам Starlink компании Илона Маска, пишет Reuters.

Генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке сообщила Reuters, что компания уже около года предоставляет Украине свои услуги через немецкого дистрибьютора. Она сообщила, что проект финансируется правительством Германии, но отказалась комментировать его стоимость.По словам Бернеке, в Украине насчитывается менее 1 тыс. терминалов, подключающих пользователей к сети Eutelsat, что составляет малую долю от примерно 50 тыс. терминалов Starlink, которыми располагает Украина."Сейчас мы рассчитываем на то, что от 5000 до 10 тыс. терминалов будут установлены довольно быстро", — сказала она, добавив, что это может произойти "в течение нескольких недель".Reuters напоминает, что более враждебный подход президента США Дональда Трампа к Украине после его возвращения в Белый дом вызвал в Европе опасения по поводу надежности Starlink Маска.