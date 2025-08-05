В Китае размышляют об атаках лазером на спутники Маска — AP

5 августа 2025, 9:45

Китайские исследователи предлагают лазерами противодействовать глобальной спутниковой интернет-сети американского миллиардера Илона Маска Starlink, которую считают стратегической угрозой, пишет СМИ.

Они полагают, что низкоорбитальные спутники Starlink обеспечивают дешевую, быструю и повсеместную связь даже в отдаленных районах, тем самым угрожая китайскому правительству и его стратегическим интересам из-за тесных связей компании с американскими разведывательными и военными ведомствами, а также ее растущим глобальным присутствием.



По мнению китайских ученых, противодействовать спутникам Маска можно с помощью подводных лодок-невидимок, оснащенных космическими лазерами.



Также в Китае размышляют о саботаже цепочек поставок компании и применении специально разработанных ударных спутников на ионных двигателях, указано в материале.

