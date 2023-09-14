Скандал вокруг работы Starlink в Крыму: сенатор Уоррен требует расследования

14 сентября 2023, 10:15

После того как Илон Маск признал, что заблокировал работу Starlink во временно оккупированном Крыму, сенатор потребовала провести расследование в отношении миллиардера и его компании SpaceX, сообщает Bloomberg.

"Конгресс должен расследовать, что здесь произошло, и имеем ли мы адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", — заявила Уоррен.Ожидается, что Илон Маск примет участие в закрытом саммите руководителей технической отрасли с сенаторами в Капитолии в среду, 13 сентября.