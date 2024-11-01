Маска вызвали в суд из-за розыгрыша $1 млн среди избирателей

1 ноября 2024, 11:15

Миллиардера Илона Маска вызвали в суд по делу о приостановлении его политического комитета America PAC, разыгрывающего $1 млн среди американских избирателей в колеблющихся штатах, пишет Reuters.

Окружная прокуратура Филадельфии подала соответствующий иск в понедельник — стражи порядка считают инициативу Маска "незаконной лотереей", которая побудила жителей Пенсильвании делиться персональными данными.



Маск пообещал каждый день дарить по $1 млн тому, кто подпишет его онлайн-петицию о свободе слова и правах на оружие. Эксперты-юристы, с которыми на прошлой неделе консультировалось агентство Reuters, разошлись во мнениях, нарушает ли эта раздача федеральные законы, согласно которым платить или предлагать заплатить человеку за регистрацию для голосования считается преступлением.