1 ноября 2024, 11:15

Маска вызвали в суд из-за розыгрыша $1 млн среди избирателей

Миллиардера Илона Маска вызвали в суд по делу о приостановлении его политического комитета America PAC, разыгрывающего $1 млн среди американских избирателей в колеблющихся штатах, пишет Reuters.

Окружная прокуратура Филадельфии подала соответствующий иск в понедельник — стражи порядка считают инициативу Маска "незаконной лотереей", которая побудила жителей Пенсильвании делиться персональными данными.

Маск пообещал каждый день дарить по $1 млн тому, кто подпишет его онлайн-петицию о свободе слова и правах на оружие. Эксперты-юристы, с которыми на прошлой неделе консультировалось агентство Reuters, разошлись во мнениях, нарушает ли эта раздача федеральные законы, согласно которым платить или предлагать заплатить человеку за регистрацию для голосования считается преступлением.


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