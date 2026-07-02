Китайский миллиардер получил в США 30 лет тюрьмы за аферу на $1 млрд

2 июля 2026, 14:15

Федеральный суд США приговорил китайского миллиардера и известного критика Пекина Го Вэньгуя к 30 годам лишения свободы по делу о масштабном мошенничестве, жертвами которого стали тысячи инвесторов по всему миру.

По версии следствия, с 2018 по 2023 г. бизнесмен привлек более $1 млрд через подконтрольные ему инвестиционные проекты, обещая сторонникам борьбу с Коммунистической партией Китая. Однако, как установил суд, значительная часть средств была потрачена на роскошную жизнь самого Го - особняки, яхты, дорогие автомобили и дизайнерские вещи.Судья Торрес заявила, что миллиардер «наживался на людях, стремившихся к демократии в Китае», и обязала его выплатить ок. $889 млн компенсации. Сам Го отверг обвинения, заявив, что стал жертвой политического преследования со стороны властей КНР.До ареста Го Вэньгуй считался одним из самых влиятельных китайских диссидентов в США и тесно сотрудничал с бывшим советником Трампа Бэнноном.