Китай критикує російський "гіперзвуковий Кинджал"

15 января 2024, 12:45

Дуже якісна аналітика, яка демонструє, що росіяни обісралися з «Кинджалом» перед Сі.

«Китай критикує «Кинджал» через застарілу технологію часів холодної війни 1980-х років, яка не є справді гіперзвуковою за своєю природою. Через особливості конструкції «Кинджала», його здатність здійснювати планерування на великі відстані в атмосфері є недостатньою. Аналізуючи її маневреність, китайський аналітик пише: «Ступінь, до якого вона може змінювати свою балістичну траєкторію, не можна порівняти зі справжньою гіперзвуковою ракетою, і їй серйозно бракує здатності маневрувати вбік».Автор робить висновок, що недоліки «Кинджала» роблять його вразливим.