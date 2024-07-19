В США россиянина приговорили к трем годам тюрьмы за поставки в РФ электроники

19 июля 2024, 11:45

Суд в США приговорил проживавшего в китайском Гонконге россиянина Максима Марченко.

"Марченко участвовал в незаконной зарубежной сети закупок, которая после вторжения России в Украину незаконно закупила большие партии OLED-микродисплеев двойного (в том числе военного) назначения для российских конечных пользователей. Ранее Марченко признал себя виновным в отмывании денег и контрабанде перед мировым судьей США Викторией Резник 29 февраля 2024 года", — говорится в сообщении минюста США.



52-летний россиянин управлял подставными компаниями, базирующимися в Гонконге, в том числе Alice Components Co. Ltd., Neway Technologies Limited и RG Solutions Limited.