Максим Кузнецов назначен на пост генерального директора Philips в России и СНГ

Компания Royal Philips объявляет о назначении c 1 ноября 2017 года Максима Кузнецова на должность генерального директора Philips в России и СНГ.
Максим Кузнецов присоединился к команде Philips в 2005 году и в течение прошедших 12 лет занимал различные должности в области продаж, маркетинга и управления рынками. С 2012 года Максим управлял бизнесом компании в Украине, а в 2014 году занял позицию главы подразделения Philips «Потребительские товары» в России, Украине, Беларуси и Центральной Азии.
Благодаря сбалансированной стратегии управления бизнесом потребительских товаров даже в условиях сложной экономической ситуации Максиму удалось не только удержать лидерские позиции Philips на рынке мелкой бытовой техники, но также обеспечить успешный запуск новых категорий продуктов. Под руководством Максима фокусом развития подразделения стал быстрорастущий канал онлайн-продаж. В этом направлении компания Philips стремительно набирала обороты и достигла значительных успехов, в том числе в результате открытия собственного интернет-магазина в России.
«Для меня большая честь продолжить работу в компании Philips в новой роли. Уверен, что вместе с сильной и сплоченной командой мы сможем добиться еще больших успехов в деле улучшения качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья, — подчеркнул Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в России и СНГ. — Мы в Philips считаем, что всегда есть способ изменить жизнь к лучшему. Объединяя вместе два элемента — людей и инновации — мы создаем значимые решения в сфере потребительских товаров и здравоохранения. Для меня по-настоящему ценно, что на протяжении 12 лет работы в компании у меня есть возможность быть к этому причастным».
Максим Кузнецов также займет позицию главы Philips «Здравоохранение» в России и СНГ и возглавит научно-исследовательский центр Philips в «Сколково». О новом назначении на позицию главы подразделения Philips «Потребительские товары» в России и СНГ, которую ранее занимал Максим Кузнецов, будет объявлено позже.
Арман Воскерчян, ранее занимавший позицию генерального директора Philips в России и СНГ, продолжит карьеру в Philips и возглавит глобальное подразделение «Терапевтическая помощь», которое базируется в США.
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