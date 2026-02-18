Starlink подарила Армении более 100 терминалов

18 февраля 2026, 8:45

Компания Starlink, в ходе визита вице-президента США Вэнса в Армению, объявила о передаче правительству страны более 100 терминалов.

Как сообщает Armenpress, об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Айрапетян на пресс-конференции.

По его словам, пожертвование терминалов направлено на решение проблемы подключения к интернету в учебных заведениях, особенно в высокогорных районах.



Компания также взяла на себя оплату всех услуг за первый год. В 2025 г. в Армению было импортировано 340 терминалов Starlink.