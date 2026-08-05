У Києві з'являться дві нові станції метро: "Мостицька" та "Варшавська"

Це передбачено у проєкті Програми економічного та соціального розвитку столиці на 2027–2029 роки. Планується продовжити Сирецько-Печерську лінію до Виноградаря.
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