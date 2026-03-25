У Парижі запускають одну з найшвидших ліній у світі метро

25 марта 2026, 9:15

У Парижі готуються до запуску нової лінії метро в межах проєкту Grand Paris Express.

Йдеться про лінію 18: під час тестів поїзди розігналися до 110 км/год, а в роботі вона буде повністю автоматизованою. Відкриття для пасажирів заплановане на жовтень 2026 року.Маршрут з’єднає Массі — Палаізо з Кріст-де-Сакле. Середня швидкість складе 55–65 км/год — це вдвічі швидше за нинішнє метро міста (21–27 км/год) і значно швидше за найшвидшу зараз Лінію 14 паризького метро.Фактично це означає коротші поїздки та новий рівень міського транспорту.