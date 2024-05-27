Кияни можуть відсвяткувати День міста на дитячій залізниці

27 мая 2024, 8:15

В Укрзалізниці повідомляють, що у цей день Сирецьким парком поїде поїзд з унікальним паровозом ГР-336 у голові.

Його доставили після Другої світової війни з Німеччини як частину післявоєнних репарацій.Подорож у звичайному вагоні обійдеться в 80 гривень для дітей і 110 — для дорослих, у ретровагоні — 90 та 130 гривень відповідно.Також доступний і вагон класу «Люкс», дитячий квиток коштуватиме 100 гривень, а 150 — дорослий.Де: вулиця Парково-Сирецька, 4Коли: рух поїздів цими вихідними триватиме з 10:30 до 19:00.