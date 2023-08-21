Укрзалізниця запускає новий потяг з України до Польщі

21 августа 2023, 16:45

Вже доступний продаж квитків на новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ — Хелм!

Поїзд вирушає з Києва о 06:28, з Рівного о 11:27, з Ковеля о 13:31 та прибуває до Хелма о 17:27. Немає нічних переходів на кордоні, і легко пересідати на польський поїзд інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 – 21:02).В зворотному напрямку поїзд відправляється з Хелма о 10:23 (з можливістю пересадки з поїзда IC12100 Варшава Східна 06:05 — Хелм 08:42) та прибуває до Києва о 22:45.Перший рейс заплановано на 3 вересня. Квитки доступні через застосунок Укрзалізниці.