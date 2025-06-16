Телевізори для бізнесу від Samsung вже у продажу

16 июня 2025, 12:45

Серія телевізорів BED-H від Samsung призначена для комерційного використання в найрізноманітніших сферах: це може бути роздрібна торгівля, заклади харчування, шоуруми й конференц-зали тощо.

Завдяки широким комунікаційним можливостям й сучасному програмному забезпеченню ці комерційні телевізори пропонують власникам бізнесу великий спектр можливостей, показуючи звичайні телевізійні програми разом із рекламним контентом на одному екрані. В залежності від потреб, власники бізнесу можуть перетворити дані дисплеї на будь-який вид носія інформації: від анімованої дошки меню до монітора з рекламними оголошеннями.Спеціальний застосунок Samsung Business TV, встановлений на пристроях під керуванням Android або iOS, дозволяє користувачам віддалено створювати та показувати персоналізований контент, а також керувати ним без особливих зусиль. Підключення до застосунку SmartThings підвищує зручність, безпеку та енергоефективність користування цими телевізорами, а сервіс потокового мультимедіа OTT надає користувачам змогу насолоджуватися улюбленим потоковим контентом з різних онлайн-сервісів.Потужна апаратна платформа нових телевізорів включає процесор Crystal 4K з підтримкою масштабування практично будь-якого контенту до якості рівня 4К, а великі безрамкові матриці з роздільною здатністю UHD гарантують стильний вигляд і чудову якість зображення.Нова серія бізнес-телевізорів BED-H – це вдалий спосіб відмовитися від застарілої поліграфії, швидко оновлюючи інформацію й приваблюючи клієнтів зручністю, технологічністю та яскравою подачею актуальної інформації.