Продажі смарт-телевізорів Gazer влітку зросли на 380%

6 сентября 2021, 9:15

Роздрібні продажі смарт-телевізорів Gazer в мережі Цитрус показали суттєве зростання - у червні-липні в мережі було реалізовано на 380% більше телевізорів британського бренду, ніж у попередні періоди.

За 2020 рік онлайн продажі техніки зросли на 19%. Засновуючись на цій динаміці компанія розраховує на зростання продажів ще до 30% до кінця року. І значна частина цього зростання відбувається саме за рахунок онлайн продажів в роздрібних мережах.

СЕО компанії Сергій Бояр зазначив: - Протягом останніх років ми цілеспрямовано розвивали присутність на роздібних онлайн майданчиках, загальний тренд вказував, що це майбутнє продажів, а карантин ще більше прискорив процес розвитку он лайну. Ми раді, що партнерство з мережею Цитрус дозволило досягти таких результатів і вдячні нашим покупцям. Думаю, ключ до розуміння причин такого зростання в тому, що ми не робимо техніку для «ринку», ми створюємо техніку індивідуально, для користувача.

Представник мережі Цитрус зазначив: - Мережа Цитрус продає найкращі товари в своїх категоріях та ми постійно шукаємо високоякісні бренди які будуть привабливі для Українців, тож цілком логічно для нас було розпочати партнерство з Gaizer. CЕO компанії Вадим Лисюк.

Компанія Gazer представлена в Україні з 2004 року і відома українцям в першу чергу, як преміальний бренд в автоелектроніці. Власна лінійка смарт-телевізорів була презентована на українському ринку у 2018 році.

Команда Gazer першою в Україні випустила весь модельний ряд телевізорів власного виробництва з IPS-екранами від 24” до 65” на новій OS Android 9. Особливості операційної системи цих телевізорів в тому, що в них можна встановити практично будь-який додаток. Практично, кожний смарт-телевізор Gazer поєднує в собі функції сучасного телевізора, персонального комп’ютера, смартфона та планшета та, крім традиційного пульта дистанційного керування, управляється через мобільний додаток Gazer TV зі смартфона.

Телевізори Gazer підтримують голосовий пошук і управління від Google. Завжди можна запитати телевізор «Яка погода в Києві?» або «Як приготувати банош”, і телевізор відповість голосом на ці питання. Також можна запускати будь-які встановлені додатки, вимовивши відповідну команду. Після активації голосового помічника на опціональному пульті можна шукати фільми та серіали в усіх онлайн-кінотеатрах та сервісах, що встановлені на телевізор, або серфити сайти та Youtube, використовуючи пульт в режимі аеромиша. В оффлайн-режимі на екран телевізора Gazer можна вивести фото з подорожей, улюблені твори мистецтва або дорогі серцю фотографії.Такі широкі можливості і приваблюють покупців.