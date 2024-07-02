Продажі генераторів злетіли на 200%, а зарядних станцій — на 452%, — ЗМІ

2 июля 2024, 11:45

Найпопулярніші товари: зарядні станції на 20-50 тис. мА-год, бензинові генератори на 5 кВт, павербанки на 30-40 тис. мА-год. Ціни вже зросли на 5-10%, очікується подальше зростання через дефіцит і курс валют.