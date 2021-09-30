Новий пульт Gazer RC15 підійде до будь-якого smartTV бренду під Android 9

30 сентября 2021, 9:45

Gazer презентував пульт для телевізорів моделі RC15, це новий пристрій із доступними й потрібними можливостями.

Новинка розширює функціонал смарт телевізорів Gazer. Пульт дистанційного керування сумісний з усіма моделями розумних телевізорів бренду на ОС Android 9 та оснащений інноваційними можливостями.

«Кожна функція в наших продуктах проста і зрозуміла, ми хочемо дати користувачу максимум можливостей при користуванні нашою технікою», — зазначив Сергій Бояр, СЕО компанії Gazer.

Пульт Gazer RC15 має динамік і мікрофон. Це дає йому змогу сприймати голос та видавати звук. Завдяки функції пошуку знайти дистанційний пристрій можна за лічені секунди: достатньо натиснути кнопку на телевізорі — і пульт «відгукнеться».

Функція аеромиші — знахідка для тих, хто не любить довго вводити букви та натискати кнопки «Ліворуч», «Праворуч», «Угору», «Униз». Гіроскопічний датчик дає змогу керувати курсором на ТВ на відстані від екрана, самим лише помахом руки.

Пульту від Gazer треба лише надати горизонтального положення — і отримаєте геймпад для гри в улюблені ігри. Кнопки розташовані так, щоб усі гарячі клавіші було зручно натискати, як у стандартному геймпаді.

Для максимальної зручності та швидкості можна використовувати голосовий пошук. Він допомагає не лише вибирати фільми, але й вмикати застосунки.

«Завдяки функції пошуку дистанційний пристрій не загубиться. Для цього треба натиснути лише одну кнопку. А ще ви одразу купуєте і геймпад, і додатковий аксесуар для голосового пошуку. Ми створили такий пульт, яким би користувались самі», — прокоментували в Gazer.