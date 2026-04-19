OPPO презентувала Find N6 - складаний смартфон із непомітним згином

19 апреля 2026, 23:15

OPPO, світовий лідер у галузі розумних пристроїв, презентувала новий флагман — смартфон Find N6.



Головною зіркою презентації стала технологія Zero-Feel Crease, завдяки якій внутрішній екран смартфона залишається вражаюче пласким. Можливості пристрою доповнюють багатозадачний режим Free-Flow Window та ексклюзивний стилус OPPO AI Pen. Поєднуючи ультратонкий дизайн, потужну автономність та нове покоління камер Hasselblad Master, Find N6 стає втіленням складаного смартфона на піку його еволюції.



Технологія Zero-Feel Crease у Find N6 — це знакова подія для індустрії, що забезпечує бездоганно гладку поверхню екрана. Аби досягти такого результату, OPPO розробила титановий шарнір Flexion Hinge 2-го покоління, створений за допомогою унікальної технології 3D-рідкого друку. Процес включає надточне лазерне сканування для виявлення мікроскопічних нерівностей. Після цього 3D-друк наносить краплі фотополімера з хірургічною точністю, які миттєво тверднуть під UV-світлом. Завдяки цьому вдалося зменшити перепад висоти в зоні шарніра з індустріального стандарту 0,2 мм до неймовірних 0,05 мм.



Щоб дисплей залишався ідеальним навіть через роки використання, Find N6 отримав скло Auto-Smoothing Flex Glass. Воно втричі краще протистоїть деформаціям і працює в тандемі з шарніром, вирівнюючи поверхню дисплея. Тести TÜV Rheinland підтвердили: у Find N6 утворення згину в довгостроковій перспективі зменшено на 82% порівняно з попередником. Смартфон сертифікований на 1 000 000 складань, що гарантує абсолютну надійність флагмана.





Find N6 має сертифікат надійності, що навіть після 600 000 складань дисплей залишатиметься ідеально пласким, що підтверджено TÜV Rheinland Minimized Crease. Довговічність пристрою додатково доведена сертифікацією TÜV Rheinland Reliable Folding: під час тестів смартфон без жодних нарікань витримав мільйон циклів складання. Це дає користувачам повну впевненість у надійності свого флагмана протягом багатьох років експлуатації.



Find N6 — один із найтонших складаних смартфонів у форматі книжки. За ергономікою він не поступається класичним моноблокам. Легка конструкція забезпечує комфорт під час тривалого використання, поєднуючи переваги великого екрану, властиві складаним смартфонам, із повсякденною зручністю стандартного смартфона.



Пристрій оснащений двома топовими дисплеями:

● Зовнішній дисплей: 6,62 дюйма з надвузькими симетричними рамками (1,4 мм).

● Внутрішній дисплей: величезний 8,12-дюймовий екран. Обидві панелі мають пікову яскравість 1 800 ніт, що гарантує чіткість під прямим сонцем, та підтримують технології захисту зору з частотою ШІМ-затемнення 2 160 Гц.

Новинка представлена у двох кольорах: класичному Stellar Titanium (Сірий) та яскравому Blossom Orange (Помаранчевий) із витонченими золотими акцентами на титановому корпусі.





Find N6 пропонує досконалий програмний досвід завдяки режиму Free-Flow Window, який дозволяє працювати з чотирма додатками одночасно, вільно змінюючи їхній розмір та співвідношення сторін. Крім того, Free-Flow Window безперешкодно інтегрується з культовою функцією OPPO Boundless View, забезпечуючи плавний перехід між інтенсивним багатозадачним режимом та основними завданнями, щоб впоратися з будь-яким професійним викликом.



Смартфон працює на базі ColorOS 16, оптимізованої спеціально для складних екранів. Вона забезпечує характерну для ColorOS надзвичайно плавну роботу, доповнену набором інтуїтивних функцій на базі штучного інтелекту. Серед них — широко визнана функція AI Mind Space, а також нещодавно оновлені можливості, такі як AI Recording та AI Motion Photo Popout. Крім того, смартфон підтримує інтелектуальну екосистему O+ Connect для миттєвого зв’язку з Mac або Windows PC.

Окремої уваги заслуговує OPPO AI Pen — розумний стилус із 4 096 рівнями чутливості до натискання. Він дозволяє створювати нотатки, анотації та навіть працювати як лазерна указка. ШІ-функції стилуса (наприклад, AI Chart та AI Image) можуть автоматично перетворювати неохайні чернетки на професійні таблиці, а власноруч намальовані ескізи — на високоякісні ілюстрації.

Серце Find N6 — платформа Snapdragon® 8 Elite Gen 5. У поєднанні з масивним кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 6 000 мАг, смартфон забезпечує блискавичну швидкість і автономність на цілий день навіть при інтенсивному використанні внутрішнього екрана. Заряджається пристрій швидко: 80 Вт дротова зарядка SUPERVOOC та 50 Вт бездротова AIRVOOC.





Система камер Hasselblad Master вперше пропонує:

● 200 Мп основну камеру Hasselblad Ultra-Clear.

● 50 Мп ультраширококутний об'єктив, що вловлює на 50% більше світла.

● 50 Мп перископічний телеоб'єктив із 3-кратним зумом та функцією теле-макро. Завдяки датчику True Color Camera (вперше в серії Find X9), баланс білого та передача кольорів стали максимально природними.

● Користувачам також доступні легендарні режими Hasselblad: портретний режим із боке рівня DSLR та панорамний режим XPAN, що дозволяє користувачам знімати кінематографічні ширококутні перспективи у форматі 65:24.

Для професійної відеозйомки всі три камери підтримують запис у форматі 4K 60fps Dolby Vision, а основний сенсор дозволяє знімати 4K 120fps, що разом із підтримкою Log-відео робить смартфон повноцінним інструментом для контент-мейкерів.