Росіяни використовують Roblox та телеграм для вербування українських дітей

Один з випадків: дочка військового посварилася з батьком і висловила свої емоції в соцмережах. Російські агенти скористалися ситуацією, завербували дівчинку і переконали її зібрати вибухівку, щоб підірвати себе та батька. На щастя, трагедії вдалося уникнути.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Lenovo посилює FIFA World Cup 2026 за допомогою штучного інтелекту
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Аэропорт Барселоны готовят к превращению в межконтинентальный хаб
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Потужний землетрус зафіксували на півдні Італії
- Технологии | Сегодня, 12:15
Венгрия сняла вето на выплаты ЕС за военную помощь Украине
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Українців попередили про важливі терміни програми "Скринінг здоров’я 40+"
- Безопасность | Сегодня, 11:15
США не готові пом’якшувати санкції проти Ірану — Рубіо
- Технологии | Сегодня, 10:45
Творці "Ланцета" представили наземний робот для постачання та евакуації
- Технологии | Сегодня, 10:15
Польща може стати новим місцем розміщення американської ядерної зброї, — FT
- Бизнес | Сегодня, 9:45
У Франції влаштували перегони на мікроавтомобілях
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 7:13
ColorWay CW-WT8BK - графічний планшет для малювання та заміток
- Аналитика | 30 мая, 18:21
Дайджест ключових новин тижня №5 (2026) - батарея для RIVER 3 Plus та 500Вт акустика REAL-EL
- Обзоры | 26 мая, 22:04
EcoFlow RIVER 3 MAX Plus Wireless – модульна станція з магнітним повербанком
- Аналитика | 26 мая, 11:10
Дайджест ключових новин тижня №4 (2026) - потужний повербанк EcoFlow RAPID Pro та новий ASUS ExpertBook Ultra
- Обзоры | 23 мая, 17:54
Colorway CW-CBPDJ071-G - з'єднає AUX та USB-C
- Аналитика | 17 мая, 18:50
Дайджест ключових новин тижня №3 (2026) - портативний холодильник EcoFlow та нова Logitech G G512 X
- Обзоры | 16 мая, 15:58
Verbatim Charge 'n' Go Power Bank 27000mAh – "електростанція" для портативки!
- Аналитика | 11 мая, 16:17
Дайджест ключових новин тижня №2 (2026) - як EcoFlow змінює уявлення про комфорт поза межами міської інфраструктури
- Обзоры | 8 мая, 16:08
EcoFlow RAPID Mag Power Bank (EF-RAPIDQI1-5K-VT-EU) – ну дуже тонкий магнітний повербанк і не лише для iPhone
Популярные новости
- Железо | Сегодня, 5:27
GIGABYTE презентує серію AORUS ELITE: новий стандарт на OLED та Mini LED 5.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Аэропорт Барселоны готовят к превращению в межконтинентальный хаб 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Потужний землетрус зафіксували на півдні Італії 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Венгрия сняла вето на выплаты ЕС за военную помощь Украине 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Українців попередили про важливі терміни програми "Скринінг здоров’я 40+" 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:15
США не готові пом’якшувати санкції проти Ірану — Рубіо 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Творці "Ланцета" представили наземний робот для постачання та евакуації 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Польща може стати новим місцем розміщення американської ядерної зброї, — FT 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:45
У Франції влаштували перегони на мікроавтомобілях 0.00