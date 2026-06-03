Росіяни використовують Roblox та телеграм для вербування українських дітей

3 июня 2026, 8:15

Один з випадків: дочка військового посварилася з батьком і висловила свої емоції в соцмережах. Російські агенти скористалися ситуацією, завербували дівчинку і переконали її зібрати вибухівку, щоб підірвати себе та батька. На щастя, трагедії вдалося уникнути.