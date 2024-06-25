ЄС погрожує Telegram розслідуванням через російську пропаганду

25 июня 2024, 9:45

Брюссель хоче посилити регулювання Telegram і змусити його ретельніше відстежувати контент. Наразі Єврокомісія зважує, чи варто розпочинати розслідування щодо Telegram, сказала в інтерв’ю газеті Sueddeutsche Zeitung Вера Йоурова, єврокомісарка з питань європейських цінностей та прозорості.

Росія використовує Telegram для поширення дезінформації серед російськомовного населення, вважають у Єврокомісії. Особливо це стосується країн Балтії, Польщі та Болгарії.Додаткове занепокоєння влади ЄС викликає використання Telegram російськими спецслужбами для вербування агентів і передачі вказівок для здійснення диверсій.