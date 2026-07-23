ЄС оштрафував AliExpress на 550 млн євро

23 июля 2026, 11:15

Після дворічного розслідування Єврокомісія заявила, що платформа не змогла належним чином боротися з продажем незаконних і небезпечних товарів.

Зокрема, на AliExpress залишалися контрафакт, небезпечні дитячі іграшки та косметика, а деякі з них навіть рекомендувалися покупцям.AliExpress назвав штраф «непропорційним» і заявив, що розглядає можливість оскарження рішення.До 20 жовтня 2026 року компанія має подати план усунення порушень. Якщо вимоги ЄС не будуть виконані, платформі можуть загрожувати нові санкції.AliExpress є найбільшою китайською маркетплейс-платформою в Європі — нею користуються близько 193 млн людей.