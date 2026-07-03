У ЄС запровадили нове мито на дешеві посилки з-за кордону

3 июля 2026, 15:15

З 1 липня в країнах ЄС діє мито €3 на посилки вартістю до €150, які надходять із країн поза межами Євросоюзу.

Мета нововведення — зменшити потік дешевих товарів, насамперед із Китаю, та підтримати європейських виробників.Важливо: мито сплачуватимуть не покупці, а онлайн-платформи та компанії, що займаються продажем і доставкою товарів.Для України це також актуально: запровадження ПДВ на недорогі імпортні посилки є однією з умов отримання фінансування від ЄС, однак відповідні зміни Верховна Рада поки не ухвалила.