ЄС вдарить по Temu та Shein

23 мая 2025, 13:15

Єврокомісія запропонувала запровадити фіксоване мито до 2 євро на кожну посилку з-за меж ЄС.

Це стосується насамперед замовлень із китайських платформ Temu та Shein, які завалили Європу мільйонами дешевих товарів.За даними Брюсселя, щодня до ЄС приходить близько 12 мільйонів таких посилок. Новий збір має покрити витрати на митницю та посилити контроль над онлайн-торгівлею.Temu і Shein доставляють товари безпосередньо від виробника до покупця, минаючи склади та посередників, - за рахунок цього знижуються ціни, але зростає навантаження на ринок та наглядові органи.