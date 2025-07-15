15 июля 2025, 13:15

В Барселоне продают невостребованные посылки от Temu

В магазине Surprise Box продают коробки с неизвестным содержимым. Всё это — невостребованные посылки от крупных маркетплейсов: Amazon, eBay или Temu, которые по разным причинам не были доставлены получателям.



Цены начинаются от €25 за килограмм. При этом ты покупаешь кота в мешке. Содержимое может быть совершенно любым — как повезёт.

