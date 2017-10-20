eBay проигрывает конкурентную борьбу Amazon

20 октября 2017, 12:45

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



После окончания основной торговой сессии 18 октября eBay представила отчетность за 3-й квартал. В отчетном периоде компания нарастила выручку на 8,7%, до $2,4 млрд. Маржинальнось бизнеса онлайн-коммерции составила 19,8%, повысившись на 21,2% и достигнув $476 млн. Торговый оборот оказался равен $21,7 млрд. За аналогичный период прошлого года он увеличился на 8%, но на этот раз налицо тенденция к замедлению роста объемов продаж. С этой тенденцией интернет-компания пытается бороться. В 2016 году eBay за $212 млн приобрела шесть компаний: Cargigi, Expertmaker, SalesPredict, Ticketbis, Ticket Utilis и Corrigon, — чтобы обеспечить свой бизнес дополнительными драйверами роста. При этом задолженность компании превысила $10 млрд, а чистый долг приближается к $4 млрд. Учитывая это обстоятельство и ухудшение собственных прогнозов eBay на 4-й квартал 2017 года, инвесторы отреагировали на отчетность активными распродажами: акции интернет-продавца упали на 4,3%.

Очевидно, что eBay, которая была лидером рынка электронной коммерции, сейчас проигрывает конкурентную борьбу Amazon. Ожидаем, что негативная тенденция продолжится, пока eBay не найдет нового драйвера для дальнейшего развития своего бизнеса, поэтому не советуем нашим инвесторам рассматривать ее акции для покупки. Если же eBay отыщет стратегическое решение текущих проблем с долгом, а также сумеет добиться роста выручки и повышения конкурентоспособности, то к ее бумагам можно начать приглядываться на предмет вложений.