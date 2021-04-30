Выручка Amazon в первом квартале превысила $108 млрд

30 апреля 2021, 9:15

Акции Amazon выросли в цене более чем на 3 % в ходе расширенных торгов в четверг после того, как компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2021 года, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Выручка компании за первые три месяца года составила $108,52 млрд вместо ожидаемых $104,47 млрд.

Стоит отметить, что Amazon сумела эффективнее многих компаний извлечь выгоду из резкого роста спроса на онлайн-покупки, обусловленного пандемией коронавируса. Результаты первого квартала показали, что сложившаяся из-за опасного заболевания ситуация продолжает поддерживать бизнес Amazon. Продажи компании за отчётный период выросли на 44 % по сравнению с результатом первого квартала прошлого года.Прогноз Amazon на второй квартал говорит о том, что компания ожидает сохранения тенденции роста продаж. Предполагается, что выручка за второй квартал составит от $110 до 116 млрд, что больше прогноза финансистов с Уолл-стрит в $108,6 млрд. Важно отметить, что в этом году Amazon проведёт акцию Prime Day в июне, что явно будет способствовать увеличению дохода во втором квартале. Как правило, ежегодная двухдневная акция скидок Amazon проходила в июле, но в прошлом году она состоялась в октябре из-за неопределённости, связанной с пандемией коронавируса.За пределами бизнеса Amazon, связанного с розничной торговлей, дела компании также идут хорошо. Выручка облачного подразделения Amazon Web Services за квартал составила $13,5 млрд, что на 32 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Amazon не раскрыла отдельно доход от продажи рекламы, но она включена в категорию «Прочее», выручка в которой выросла на 77 % в годовом сравнении до $6,9 млрд.Генеральный директор Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) рассказал о развитии сервиса потокового видео Prime Video во время пандемии. Он отметил, что с момента запуска сервиса прошло 10 лет, и по итогам 2020 года им пользовались более 175 млн человек, а продолжительность просмотров в годовом исчислении выросла на 70 %. Стоит отметить, что Amazon Prime Video является ключевым предложением подписного сервиса Prime стоимостью $119, который даёт некоторые преимущества пользователям, в том числе бесплатную доставку товаров в течение двух дней. Ранее в этом месяце Безос сообщил о том, что количество подписчиков Prime выросло до 200 млн человек, что на 50 млн больше по сравнению с показателем начала 2020 года.Выручка оффлайн-магазинов Amazon, включая Whole Foods Market, в первом квартале продолжила снижаться. Уровень продаж упал на 16 % до $3,9 млрд. Стоит отметить, что за отчётный период международные продажи Amazon росли быстрее, чем в Северной Америке. Если объём международной выручки вырос на 60 % год к году, то североамериканской — на 40 %. По прогнозам специалистов, операционная прибыль Amazon во втором квартале составит от $4,5 до 8 млрд, при условии, что $1,5 млрд будут направлены на расходы, связанные с пандемией.

(С) 3dnews