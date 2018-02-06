Amazon опубликовал неоднозначную отчётность за 4 квартал 2017 года

6 февраля 2018, 12:45

Выручка Amazon за отчётный период выросла на 38% (г/г) до $60,5 млрд.

В продуктовой разбивке крупнейшего в мире интернет-ритейлера 58,5% пришлось на онлайн-продажи товаров и услуг (+20% г/г до $35,4 млрд), 17,4% – маркетплейс и сервисы (+41% г/г до $10,5 млрд), 8,5% – облачные сервисы AWS (+45% г/г до $5,1 млрд), 7,5% – офлайн ма-газины ($4,5 млрд, приобретены в 3 кв. 2017 г.), 5,3% – сервисы подписки, в том числе Amazon Prime (+49% г/г до $3,2 млрд).



В региональной разбивке продаж 61,7% (+42% до $37,3 млрд) приходилось на США, 29,8% (+29% до $18 млрд) – на глобальный рынок, 8,5% – на облачные сервисы AWS (+45% г/г до $5,1 млрд).



Рентабельность OIBDA выросла на 1,2 п. п. (г/г) до 9,3% ($5,6 млрд). Операционная прибыль возросла на 69,5% (г/г) до $2,1 млрд. Чистая прибыль Amazon увеличилась на 147,8% (г/г) до $1,9 млрд (в т.ч. $0,8 млрд принес эффект налоговой реформы в США).



Инвестиции без учёта характерных расходов инвестиционного типа выросла на $3,1 млрд. Соотношение чистый долг (-$6 млрд)/12 мес. OIBDA отрицательно, т.к. объём долга меньше величины кэша на счетах.



За 12 месяцев количество «разводнённых акций» выросло на 2,1% до 496 млн шт. На момент публикации отчётности стоимость акции составила $1390, рыночная капитализация ритейлера – $689 млрд, в свободном обращении было 82% бумаг.



В целом отчётность компании можно оценить как неоднозначную. Судя по всему, ускорение темпов роста выручки и увеличение маржи OIBDA в значительной мере обусловлено приобретением сети магазинов офлайн-розницы в середине прошлого года и неожиданно сильными показателями сегмента AWS. Тем не менее, всё перечисленное в значительной мере носит разовый характер, а также нивелируется комплексно слабыми показателями глобальных продаж. Положительный эффект налоговой реформы на чистую прибыль носит в значительной мере временный характер. Компания заметно переоценена рынком, имеет смысл воздержаться от покупки акций.



Целевой цены по акциям Amazon не назначено. Взгляд на американский рынок в целом умеренно позитивен. Мы ожидаем, что налоговая реформа Трампа позволит индексу S&P 500 к концу 2018 года достичь отметки 3150 пунктов.





